ParTec AG: Vorstand verlängert – Strategische Neuausrichtung für die Zukunft!

Am 10. Februar 2025 hat der Aufsichtsrat der ParTec AG in München bedeutende Entscheidungen bezüglich der Unternehmensführung getroffen. Die Verträge der Vorstandsmitglieder Bernhard Frohwitter, Hans Kilger, Nurcan Rasig und Frank Westermann wurden vorzeitig um fünf Jahre verlängert, sodass sie nun bis Ende Oktober 2030 gültig sind. Diese Maßnahme soll die Kontinuität und Stabilität im Vorstand sicherstellen, während der Vorstandsvorsitzende Frohwitter die Entscheidung als Vertrauensbeweis des Aufsichtsrats wertete.

Gleichzeitig wurden die Vorstandsmandate von Ina Schmitz, Thomas Moschny und Dominik Ulmer nicht verlängert. Schmitz und Moschny werden jedoch in die Geschäftsführung der ParTec Modular Computing Lab GmbH & Co. KG wechseln, was auf eine strategische Neuausrichtung innerhalb des Unternehmens hindeutet. Der Aufsichtsrat bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Leistungen und betonte die positive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren.