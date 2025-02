Neuer CEO für Cherry Digital Health: Dr. Groth übernimmt ab März 2025!

Am 12. Februar 2025 gab die Cherry SE bekannt, dass Dr. Philip Groth ab dem 1. März 2025 die Geschäftsführung der Cherry Digital Health GmbH übernehmen wird. Groth, ein erfahrener Manager im Pharma- und HealthTech-Sektor, folgt auf Gerrit Schick, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Groth bringt eine umfassende internationale Erfahrung in strategischer und operativer Führung mit, insbesondere in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Zuletzt war er CEO der Cerascreen GmbH, wo er innovative digitale Produkte entwickelte.

In seiner neuen Rolle wird Groth die globale strategische Ausrichtung von Cherry im Bereich Digital Health verantworten. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Weiterentwicklung der Software- und Cloud-Produkt-Roadmap, die Einführung skalierbarer Geschäftsmodelle sowie die internationale Expansion. Der Vorstand der Cherry SE hat klare Vorgaben formuliert, darunter die Entwicklung einer digitalen eHealth-Strategie für 2025 und die Erweiterung des Cloud-Service-Angebots.