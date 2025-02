TPG: Rekordzahlen und optimistische Prognose – Kursziel auf 17 EUR angehoben!

Am 10. Februar 2025 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1), in dem die BUY-Empfehlung bekräftigt und das Kursziel von 16,00 EUR auf 17,00 EUR angehoben wurde. Dies folgt auf die Präsentation vorläufiger Rekordzahlen für das Geschäftsjahr 2024, die am 31. Januar 2025 während des Kapitalmarkttages vorgestellt wurden. Die Umsatzerlöse stiegen um 19 % auf 525 Mio. EUR, während das bereinigte EBITDA um über 47 % auf 33,2 Mio. EUR anstieg. Der bereinigte Nettogewinn erreichte 13,1 Mio. EUR, was einem Anstieg von 78 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die The Platform Group gab zudem eine optimistische Prognose für 2025 ab, die bereits zum dritten Mal angehoben wurde, um den Auswirkungen von Übernahmen Rechnung zu tragen. Das Unternehmen plant, im Jahr 2025 zwischen 590 und 610 Mio. EUR Umsatz zu erzielen und ein bereinigtes EBITDA von 40 bis 42 Mio. EUR zu erreichen. Für 2026 wird ein Umsatz von 700 Mio. EUR prognostiziert. Analysten sehen die Umsatzprognosen als konservativ an, insbesondere im Hinblick auf die kürzlich getätigten Akquisitionen.