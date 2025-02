CANCOM SE: Umsatzsprung und doppelter Cashflow – Ein starkes Jahr 2024!

Die CANCOM SE hat am 11. Februar 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei die Prognosen für Umsatz und Cashflow erreicht. Der Umsatz des IT-Dienstleisters stieg um 14,4 Prozent auf 1.742,2 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (1.522,7 Millionen Euro) eine signifikante Steigerung darstellt. Der Rohertrag wuchs sogar um 19,1 Prozent auf 693,3 Millionen Euro (Vorjahr: 582,3 Millionen Euro).

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) betrug 113,1 Millionen Euro, was einen leichten Rückgang von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (115,7 Millionen Euro) darstellt. Dies liegt jedoch innerhalb der im November 2024 gesenkten Prognosespanne von 112 bis 130 Millionen Euro. Analysten hatten im Vorfeld höhere Erwartungen an die Profitabilität geäußert, was die Ergebnisse in einem schwierigen Marktumfeld widerspiegelt.