Marktreaktionen auf Trumps Zölle: Staatsanleihen unter Druck, Aktien stabil!

Am Dienstag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach, was sich in einem Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,19 Prozent auf 133,19 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,39 Prozent. Diese Entwicklung wurde unter anderem durch die positive Stimmung an den Aktienmärkten beeinflusst, die sich trotz der neuen Zollbeschlüsse von US-Präsident Donald Trump nicht negativ auswirkte. Trump hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte aus allen Ländern angekündigt, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu veranlasste, Gegenmaßnahmen anzukündigen. Christoph Rieger, Volkswirt bei der Commerzbank, bemerkte, dass die Märkte allmählich weniger sensibel auf die Schlagzeilen aus den USA reagieren.

Im weiteren Handelsverlauf wurden keine bedeutenden Konjunkturdaten veröffentlicht, jedoch sprach US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Experten der Dekabank erwarteten, dass Powell an der abwartenden Haltung der Fed festhalten würde, was die Märkte nur geringfügig bewegte.