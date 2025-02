Thyssenkrupp zu Trumps Zöllen: Keine großen Auswirkungen auf Stahlgeschäft!

Thyssenkrupp, der größte Stahlhersteller Deutschlands, hat auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA zu erheben. Das Unternehmen sieht jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf seine Geschäfte. Laut Thyssenkrupp betrifft der Export von Stahlprodukten in die USA nur einen sehr kleinen Teil des Gesamtgeschäfts, da der Hauptmarkt für den Stahl des Unternehmens Europa ist. Die Stahlsparte von Thyssenkrupp, die ihren Hauptsitz in Duisburg hat, exportiert hauptsächlich hochwertige Produkte, die bereits eine starke Marktposition innehaben.

Der Großteil des Umsatzes von Thyssenkrupp in den USA stammt aus dem Handelsgeschäft und der Automobilzulieferindustrie. Das Unternehmen hat einen hohen Anteil an lokaler Fertigung für den US-Markt, was das Risiko von Zollmaßnahmen und anderen regulatorischen Änderungen minimiert. Thyssenkrupp betont, dass eine präzise Einschätzung der Auswirkungen der Zölle erst möglich ist, wenn die konkreten Maßnahmen in Kraft treten und mögliche Gegenmaßnahmen der EU bekannt sind.