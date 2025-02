Bike24 sichert sich 40 Millionen Euro Kredit – Starker Schritt für Wachstum!

Die Verlängerung des Kredits stellt einen bedeutenden Schritt in der Finanzstrategie des Unternehmens dar und stärkt dessen Finanzierungsstruktur. Dies ermöglicht Bike24, die operative Flexibilität zu erhöhen und die finanzielle Stabilität mittelfristig zu sichern. Der CEO Andrés Martin-Birner äußerte sich positiv über die neue finanzielle Flexibilität, die es dem Unternehmen ermögliche, weiterhin ein breites Produktsortiment für Radsportbegeisterte anzubieten und die Expansion in europäische Märkte voranzutreiben.

Die Bike24 Holding AG hat am 10. Februar 2025 die erfolgreiche Verlängerung ihres Konsortialkreditvertrags über 40 Millionen Euro bekannt gegeben. Diese Vereinbarung, die mit einem Konsortium aus drei Banken getroffen wurde, verlängert die Laufzeit des Kredits bis zum 30. April 2027, mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung bis zum 30. April 2028. Die Zinsmarge wurde auf 4,25 % bis 6,75 % angepasst, abhängig vom Nettoverschuldungsgrad.

Timm Armbrust, CFO von Bike24, betonte die wertvolle Partnerschaft mit den Banken und die Anerkennung der operativen Fortschritte des Unternehmens im vergangenen Jahr. Die überarbeitete Finanzierungsstruktur führt zudem ein Covenant-Rahmenwerk ein, das besser auf die strategischen und operativen Anforderungen von Bike24 abgestimmt ist.

Die Bike24 Holding AG, gegründet im Jahr 2002, hat sich von einem spezialisierten Online-Händler zu einer der führenden E-Commerce-Plattformen in Kontinentaleuropa entwickelt. Mit über 900.000 aktiven Kunden und einem Sortiment von rund 77.000 Produkten bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 80 Ländern. Die hochmodernen AutoStore-Lagersysteme in Dresden und Barcelona ermöglichen eine effiziente Abwicklung der Bestellungen.

Die Transaktion wurde von Houlihan Lokey als exklusivem Finanzierungsberater begleitet, während Milbank und McDermott als Rechtsberater für Bike24 und die Kreditgeber fungierten. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen in der Fahrradbranche gelang es Bike24, eine wettbewerbsfähige und flexible Finanzierungslösung zu strukturieren, die die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützt.

Insgesamt wird die Verlängerung des Konsortialkredits als positives Signal für die zukünftigen Wachstumsperspektiven von Bike24 gewertet, insbesondere in Anbetracht der angestrebten Stabilisierung und des moderaten Wachstums im Jahr 2025.

Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 1,118EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.