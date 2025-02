EssilorLuxottica übertrifft Erwartungen: Rekordgewinne und Wachstumskurs!

In einer aktuellen Analyse hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Jefferies die Bewertung von EssilorLuxottica von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 195 auf 310 Euro erhöht. Analyst Julien Dormois hebt hervor, dass der Konzern kontinuierlich Marktanteile gewinnt und als führender Branchenkonsolidierer auftritt. Zudem wird EssilorLuxottica als Innovator in den Bereichen MedTech, digitale Technologien und Hörgeräte wahrgenommen. Diese Faktoren tragen zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens bei und rechtfertigen eine Premiumbewertung.

Insgesamt zeigt EssilorLuxottica eine starke Leistung im vergangenen Jahr und verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele. Die Kombination aus soliden finanziellen Ergebnissen, einer strategischen Marktpositionierung und innovativen Ansätzen in verschiedenen Technologiebereichen lässt auf eine positive Entwicklung des Unternehmens in der Zukunft schließen. Die Analystenempfehlungen und die geplante Dividende unterstreichen das Vertrauen in die weitere Entwicklung des Konzerns.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 283,6EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.