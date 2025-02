Felix Kovac nicht im Vorstand: Klassik Radio AG bleibt trotz Rückgang stabil!

Am 10. Februar 2025 gab die Klassik Radio AG bekannt, dass Felix Kovac nicht wie ursprünglich geplant am 1. Januar 2025 eine Vorstandsposition im Unternehmen übernehmen wird. Diese Entscheidung wurde einvernehmlich zwischen Kovac und dem Aufsichtsrat getroffen. Die Gründe für diese Änderung wurden nicht näher erläutert, jedoch deutet die Formulierung auf eine einvernehmliche Trennung hin, was auf eine mögliche strategische Neuausrichtung oder interne Überlegungen hindeuten könnte.

In einer weiteren Mitteilung zur Geschäftsentwicklung veröffentlichte die Klassik Radio AG vorläufige Zahlen für das Jahr 2024. Demnach erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von etwa 19,1 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr (19,8 Millionen Euro) einen leichten Rückgang darstellt. Das EBITDA blieb mit rund 2,0 Millionen Euro stabil und entspricht dem Vorjahreswert. Diese Ergebnisse sind vorläufig und ungeprüft; der testierte Konzernabschluss wird voraussichtlich Ende Juni 2025 veröffentlicht.