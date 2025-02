Trump plant 25% Zölle: Alarmstufe Rot für die deutsche Wirtschaft! US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten einzuführen. Diese Maßnahme, die am Montag offiziell verkündet werden soll, betrifft alle Länder ohne Ausnahmen. Die …