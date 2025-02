Stabile Profitabilität: NORMA Group trotzt Herausforderungen im Jahr 2024!

Die NORMA Group SE hat das Geschäftsjahr 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld mit stabiler Profitabilität abgeschlossen. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 1,155 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf 92,3 Millionen Euro, was einen Rückgang von 5,3 Prozent darstellt, während die bereinigte EBIT-Marge stabil bei 8,0 Prozent blieb. Besonders positiv hervorzuheben ist der operative Netto-Cashflow, der mit 105,4 Millionen Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 87,3 Millionen Euro lag.

Die schwache Nachfrage in der Automobilindustrie und im Bausektor hatte negative Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Dennoch konnte die NORMA Group durch Maßnahmen zur operativen Effizienz und gezielte Vertriebsinitiativen im Rahmen des Programms „Step Up“ ein respektables Ergebnis erzielen. Im vierten Quartal 2024 betrug der Umsatz 266,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Auch hier war die Nachfrage in Europa und China schwach, was sich negativ auf das Umsatzvolumen auswirkte. Das bereinigte EBIT im vierten Quartal lag bei 19,5 Millionen Euro, was 15,1 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt.