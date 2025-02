Revolution in der Krebsforschung: Neue Therapieansätze von Onco-Innovations!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat kürzlich bedeutende Fortschritte in der Krebsforschung bekannt gegeben, insbesondere durch die Entwicklung einer neuen Klasse von Polynukleotidkinase-3-Phosphatase (PNKP)-Hemmern. Diese Technologie zeigt vielversprechende Ergebnisse in der Verbesserung der Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber Strahlentherapie, wie in einer im Dezember 2021 veröffentlichten In-vivo-Studie an der University of Alberta demonstriert wurde. Die Studie befasste sich mit der gezielten Sensibilisierung von kolorektalen Krebszellen (CRC) gegenüber strahlungsinduzierten DNA-Schäden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die PNKP-Hemmer die Empfindlichkeit von PTEN-defizienten Krebszellen signifikant erhöhen können. PTEN ist ein wichtiges Tumorsuppressorgen, dessen Verlust in vielen Krebsarten zu unkontrolliertem Zellwachstum führt. Durch die Hemmung von PNKP, das eine Schlüsselrolle in der DNA-Reparatur spielt, wird die Fähigkeit der Krebszellen, sich von Strahlenschäden zu erholen, verringert. Dies könnte dazu führen, dass niedrigere Strahlendosen in Kombination mit dieser Technologie verwendet werden können, was potenziell die Nebenwirkungen reduziert und das gesunde Gewebe schont.