Gewinnsprung trotz Krise Siemens-Aktie: "Top Portfolio Story für 2025" – Analyst hebt Kursziel an Siemens hat am Donnerstag trotz anhaltender Probleme in der Fabrikautomation einen besser als erwarteten Gewinn für das vergangene Quartal bekannt gegeben. Der DAX-Konzern legt vorbörslich zu.