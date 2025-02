Douglas dämpft operative Gewinnerwartungen

mediacool schrieb 24.03.24, 12:21

Wenn ich mir so den Grundtenor im Chat ansehe, dann fällt der negativ aus.. das der IPO ein Stück an der Unverantwortlichkeit von Familie, EK Investor und Investmentbanken leidet ist eines. Man könnte jetzt auf Rebound Traden. Aber der grundtenor bleibt negativ und Kurse von 10-15 Euro nicht ausgeschlossen.

Hiermit wird das grundvertrauen in Börse untergraben und eigentlich müßte so etwas schon vorher krachend scheitern. Es scheint aber doch genügend doofe zu geben, die so etwas zeichnen, was nicht gerade eine Auszeichnung für die deutschsprachige Anlegerschaft ist.