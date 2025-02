Mercedes-Benz gespickt mit Widerständen

Aktuell schwankt Mercedes-Benz zwischen dem Vorjahrestief von 50,75 und dem 50-Wochen-Durchschnitt bei 59,43 grob seitwärts, lässt im Chart aber eine mutmaßlich inverse SKS-Formation erkennen. Solche Kursmuster können in der zeitlichen Ausdehnung sogar Monate betragen, wie es hier der Fall ist. Um allerdings konsistente Kaufsignale auf der Oberseite mit Zielen bei 62,73 und darüber 67,10 Euro generieren zu können, muss ein Wiedereintritt in den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend gelingen, dieses Ereignis dürfte erst durch einen Kurssprung über 60,65 Euro gelingen und eine entsprechend positive Signallage schaffen. Unterhalb der Vorwochentiefs von 55,79 Euro würden dagegen die Abschlagsrisiken zurück auf 54,60 und womöglich in den Bereich um 52,00 Euro immens zunehmen.

