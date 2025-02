DAX kennt kein Halten mehr – Amerikanische Verhältnisse in Frankfurt

Anleger zeigen wiederum die Bereitschaft, für jeden Euro Gewinn, den diese Unternehmen machen, einen höheren Bewertungsaufschlag zu bezahlen. Dafür sorgen auch die Pläne der Deutschen Börse.

Die Idee, einen neuen DAX parallel zum jetzigen einzuführen, der die bisherige Kappungsgrenze für SAP aufheben soll, beflügelt auf dem Parkett die Fantasie der Anleger. Ein solcher Index könnte ähnlich funktionieren wie die US-Indizes, in denen einzelne, erfolgreiche Unternehmen – auch dank des profitablen Einsatzes von Künstlicher Intelligenz – in relativ kurzer Zeit auf enorme Marktbewertungen anwachsen konnten. Dass SAP das erste börsengelistete Unternehmen in Deutschland mit einer Marktkapitalisierung einer halben Billion Euro wird, ist nicht unwahrscheinlich. Heute findet die “Business Unleashed” Konferenz statt, auf der SAP mehr zu seinen erst vor kurzem vorgestellten KI-Innovationen bekannt geben wird. Das könnte der Aktie weiteren Schwung verleihen.