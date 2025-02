AppLovin verkauft sein Gaming-Business: Aktie explodiert!

Zum ersten Mal könnte AppLovin mit seinen Werbeeinnahmen die Marke von 1 Milliarde US-Dollar in einem Quartal überschreiten. Diese Entwicklung wird durch die verstärkte Nutzung künstlicher Intelligenz in der Werbeplattform angetrieben.

CEO Adam Foroughi betonte die Bedeutung von KI für die künftige Entwicklung: "Mit KI wollen wir diesen Prozess exponentiell skalieren, indem wir unzählige Iterationen erstellen und dynamisch personalisierte Motive für jeden Benutzer auswählen." Ziel sei es, die Kundenbindung zu stärken und das Werbeerlebnis weiter zu personalisieren.

Verkauf der Mobile-Gaming-Sparte

AppLovin hat ein unverbindliches "Term Sheet" für den Verkauf seiner Mobile-Gaming-Sparte an ein nicht genanntes, privat geführtes Unternehmen unterzeichnet. Der geplante Deal umfasst 400 Millionen US-Dollar in Aktien des Käufers und 500 Millionen US-Dollar in bar. Sollte der Käufer den Baranteil nicht finanzieren können, stellt AppLovin eine entsprechende Finanzierung bereit.

Finanzvorstand Matt Stumpf äußerte sich optimistisch, dass die Transaktion im kommenden Quartal abgeschlossen wird. CEO Foroughi verabschiedete sich mit den Worten: "Auch wenn es ein bittersüßer Abschied ist, freuen wir uns auf Ihre Zukunft und sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Rolle dabei, uns dorthin zu bringen, wo wir heute stehen."

Die Aktie von AppLovin haussiert nach den Quartalszahlen und legt um fast 30 Prozent zu. Bereits 2024 waren die Titel mitunter Bestperformer im Technologiesektor und stiegen um mehr als 700 Prozent. Grund dafür ist die erfolgreiche Einführung der KI-gestützten Werbetechnologie AXON 2.0, die gezielte Werbung in Gaming-Apps ermöglicht.

Für das kommende Jahr bleibt AppLovin bullish. In einem Aktionärsbrief erklärte das Unternehmen: "Der vor uns liegende Fahrplan ist voller Möglichkeiten für Wiederholungen. Wir sind davon überzeugt, dass wir bei der Umsetzung weiterhin die Wertschöpfung für unsere Aktionäre vorantreiben können."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion