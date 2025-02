Im Schatten von Barrick Gold: Auch dieser Gold-Produzent mit frischen Zahlen 

Goldpreis beeindruckend stark und kompromisslos

Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten für Januar wirbelten das Handelsgeschehen am gestrigen Mittwoch (12. Februar) kräftig durcheinander. Sie fielen nicht ganz so wie erwartet bzw. erhofft aus. Entsprechend reagierten die Finanzmärkte: Für die Aktienmärkte ging es zunächst scharf nach unten. Dow Jones, S&P 500 & Co. mussten rudern. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen legten hingegen auf über 4,6 Prozent deutlich zu. Der US-Dollar bekam Oberwasser. Der US-Dollar-Index schoss regelrecht nach oben. Und der Goldpreis? Gold geriet temporär massiv unter Druck. Die Lage beruhigte sich jedoch recht schnell wieder, als sich der Staub legte. Gold drehte wieder nach oben. Der Goldpreis kehrte über die 2.900 US-Dollar zurück; eine Reaktion, die in der letzten Zeit so oft zu beobachten war – aufkommende Goldpreisschwäche wird gekauft! Die Robustheit des Goldpreises ist beeindruckend. Kompromisslos bahnt sich das Edelmetall den Weg in Richtung 3.000 US-Dollar.

Abseits von Gold lohnt derzeit vor allem auch ein Blick auf Brent Oil und Kupfer. Die Gründe hierfür sind freilich unterschiedlich: Während Brent C.O. zunehmend unter Druck gerät, entledigt sich Kupfer in diesen Tagen seiner Fesseln. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Könnte heftig werden - Ölpreise durch Trump in Not. Brent Oil drohen kräftige Verwerfungen“ und „Kupfer eskaliert - Kupferpreis knallt rauf. Diese Gold-Kupferaktie lässt Barrick Gold alt aussehen“