Anleger müssen jetzt aufpassen!

Bei 618,95 US-Dollar markierte Lockheed Martin gegen Ende Oktober vorläufig das letzte Rekordhoch, nachdem die Schiebephase zwischen 396,99 und 498,95 US-Dollar zur Oberseite aufgelöst worden ist. Der steile Anstieg hat sich jedoch mit einem gleichermaßen steilen Kursabsturz in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 449,13 US-Dollar gerächt, womit zunehmend die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrends in den Fokus rückt. Die anhaltende Schwäche könnte bisweilen noch einige Verluste hervorbringen, langsam sollten Investoren jedoch an einer Stabilisierung der Aktie denken, was wiederum Aufwärtschancen eröffnen dürfte.

In dieser Woche notiert Lockheed Martin unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts (rot) und sendet Signale aus, die weitere Verluste in den Bereich um 416,26 US-Dollar erahnen lassen. Dort würde die Aktie schließlich auf ihren langfristigen Aufwärtstrend treffen und sollte aus technischer Sicht eine Gegenbewegung zur Oberseite vollziehen. Ein derartiges Szenario könnte für einen spekulativen Long-Einstieg genutzt werden, potenzielle Ziele könnten dann bei 470,00 und im Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (blau) um 500,00 US-Dollar liegen. Ins bärische Lager würde die Aktie dagegen bei einem Aufwärtstrendbruch rutschen, unterhalb von 400,00 US-Dollar müssten weitere Abschläge mindestens in den Bereich um 319,81 US-Dollar einkalkuliert werden, in diesem Fall würde sich ein Short-Engagement auf Lockheed Martin anbieten.

Lockheed Martin Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Der aktuelle Abverkauf in der Lockheed-Martin-Aktie dürfte aus Sicht der Charttechnik unvermindert weitergehen, Abschläge auf 416,26 US-Dollar sind nach aktueller Auswertung stark anzunehmen. Dort allerdings könnte nach einer kurzen Bodenbildungsphase eine technische Gegenreaktion an 470,00 und darüber sogar 500,00 US-Dollar einsetzen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Als Zugvehikel könnte das mit einem Knock-out von 390,07 US-Dollar versehene Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ2KR0 zum Einsatz kommen. Ein Anstieg an die erste Zielzone würde vom gegenwärtigen Niveau aus bereits eine Renditechance von 50 Prozent bedeuten. Rechnerische Ziele wurden für den Schein bei 0,77 und 1,06 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch auszubildenden Verlaufstiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ2KR0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,50 - 0,52 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 390,0751 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 390,0751 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 441,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,77 Euro Hebel: 8,2 Kurschance: + 50 Prozent Börse Frankfurt

