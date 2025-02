Platin über 1.000 $/oz

Tagesbericht vom 13.02.25



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.885 auf 2.904 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.915 $/oz um 24 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Dax steigt über 22.000 Punkte und erreicht ein neues Allzeithoch.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar stabil (89.799 Euro/kg, Vortag 89.630 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zieht an (aktueller Preis 32,31 $/oz, Vortag 31,76 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.003 $/oz, Vortag 982 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 971 $/oz, Vortag 964 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 74,51 $/barrel, Vortag 76,85 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlich. Bei den Standardwerten steigen Barrick 6,4 % und Newmont 2,9 %. Franco-Nevada gibt 0,3 % nach. Bei den kleineren Werten können I-80 um 7,0 %, Snowline 6,9 % und Integra 6,7 % zulegen. First Mining fallen 7,1 % und Belo Sun 6,7 %. Bei den Silberwerten steigen Excellon 11,1 %, New Pacific 9,5 % und Silvercorp 8,8 %. Guanajuato geben 5,1 %, Impact 5,0 % und Sierra 4,4 % nach.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Harmony geben 1,8 % und Gold Fields 1,5 % nach.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Pantoro 7,4 %, Rand 5,1 % und Aurelia 4,7 %. Capricorn und St. Barbara geben jeweils 2,0 % nach.





Stabilitas Fonds



Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,6 % auf 242,70 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+8,8 %), Firefly (+5,7 %) und Rand (+5,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-3,3 %), Spartan (-3,2 %) und Lundin (-2,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Markt zulegen.

