Canada Nickel sichert sich 3,4 Millionen Dollar Bundeszuschuss zur Förderung einer bahnbrechenden Kohlenstoffspeichertechnologie

- Das IPT-Karbonisierungsverfahren von Canada Nickel verwandelt Abraum aus dem Nickelbergbau in eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherlösung.

- Das Crawford Nickel Sulphide Project ist als eine der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas geplant.

TORONTO, 12. Februar 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-c ... - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der kanadischen Regierung für eine Finanzierung in Höhe von 3,4 Millionen $ ausgewählt wurde, um die Entwicklung von Canada Nickels firmeneigenem In-Process Tailings (IPT)-Karbonisierungsverfahren auf Pilotanlagenebene zu unterstützen.

Das IPT-Karbonisierungsverfahren verwandelt die Abraumhalden des Nickelbergbaus in eine dauerhafte Kohlenstoffspeicherlösung und Canada Nickel hat für dieses Verfahren ein Patent angemeldet. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Nickelsulfidprojekt Crawford, wurde als eine der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas und als Branchenführer im Bereich des nachhaltigen Bergbaus und des Kohlenstoffmanagements konzipiert.

Canada Nickels IPT-Karbonisierungstechnologie für ultramafische Abraumhalden gilt als geologisch stabile dauerhafte CO2-Speicherlösung. Sobald das Crawford Nickel Sulphide Project in Betrieb ist, hat es das Potenzial, während seiner Spitzenproduktionszeit jährlich bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 zu binden. Es wird erwartet, dass während der 41-jährigen Lebensdauer des Projekts 54 Millionen Tonnen gespeichert werden können, was es zu einem der größten Kohlenstoffspeicher in Kanada und Ontario macht.

Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company, bedankte sich für die Finanzierung durch die kanadische Regierung und erklärte: "Dieser Beitrag ist ein Beweis für die Kraft von Innovation und Zusammenarbeit. Mit der Unterstützung der kanadischen Regierung verwandeln wir Bergbauabfälle in eine Lösung für den Klimawandel und schaffen so ein Vermächtnis der Umweltverantwortung und der nachhaltigen Ressourcenentwicklung. Die IPT-Karbonisierung in Kombination mit dem Potenzial für mehrere Crawford-ähnliche Lagerstätten im Timmins Nickel District bildet die Grundlage für einen weltweit einzigartigen kohlenstofffreien Industriecluster im Nordosten Ontarios."

