Spearmint erwirbt das Wolframprojekt Sisson North

13. Februar 2025 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen das Wolframprojekt Sisson North in der kanadischen Provinz New Brunswick, das direkt neben der Wolframmine Sisson liegt, erworben hat. Dieses neue Projekt erstreckt sich über eine zusammenhängende Konzessionsfläche von 2.582 Acres mit Potenzial für die Auffindung von Wolfram.

James Nelson, President von Spearmint, erklärt: „Unserer Ansicht nach wird Wolfram angesichts der aktuellen Zollthematik eines der gefragtesten strategischen Metalle aus heimischen Quellen sein. Ähnlich wie bei unserem Vorstoß in den Antimonbereich ist das Management der Meinung, dass sich die Lieferkette angesichts der chinesischen Exportkontrollen verengen wird und so die Nachfrage nach Wolfram und Antimon steigen wird. Wir glauben, dass eine Diversifizierung in diese Sektoren unseren Aktionären die besten Erfolgschancen bietet, vor allem jetzt, da die Junior-Märkte für Wolfram sehr rege sind. Deutlich wird dies beispielweise an der starken Entwicklung von Unternehmen wie American Tungsten Corp (TUNG-cse), dessen Aktien von 0,03 $ im Oktober gestern auf einen Höchststand von 2,37 $ gestiegen sind, was von der starken Nachfrage seitens der Investoren nach Unternehmen im Wolframbereich zeugt.“ Herr Nelson weiter: „Darüber hinaus möchten wir auf unsere Lithium-Beteiligungen in Clayton Valley (Nevada) hinweisen, die das Potenzial für die Auffindung von sowohl Lithium-Tonstein- als auch Lithium-Sole-Vorkommen bieten, da wir davon ausgehen, dass heimische Lithiumprojekte im Jahr 2025 auf deutlich mehr Interesse am Markt stoßen werden. Trotz der negativen Stimmung in Bezug auf Lithium und Elektroautos in den letzten zwei Jahren zeigen die jüngsten Daten eindeutig, dass die Verkäufe von Elektroautos zunehmen und die entsprechende Dynamik weltweit tatsächlich zu- und nicht abnimmt.“

Im Februar 2025 hat US-Präsident Donald Trump Einfuhren aus China erhebliche Zölle auferlegt, darunter ein Zoll von 10 % auf fast alle chinesischen Waren, der am 4. Februar 2025 in Kraft trat. China hat daraufhin Gegenmaßnahmen ergriffen und insbesondere Exportkontrollen für kritische Minerale eingeführt. Dazu gehört auch Wolfram, das für verschiedene Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Verteidigung unverzichtbar ist.

Seite 2 ► Seite 1 von 4