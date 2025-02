Makenita Resources erhält deutsches Handelskürzel

Vancouver, B.C. - 13. Februar 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (das „Unternehmen“ oder „Makenita“) (KENY:CSE)(A40X6P:WKN) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen nun die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) für seine Aktie erhalten hat. Die WKN des Unternehmens lautet A40X6P und die ISIN ist CA5609251098. Damit können derzeitige und zukünftige europäische Aktionäre die Aktie auch an ihren Heimatmärkten handeln.

Jason Gigliotti, President von Makenita, erklärt: „Der Erhalt der deutschen Wertpapierkennnummer ist ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, die Geschichte von Makenita weltweit fortzuschreiben. Wir verfügen bereits über viele europäische Aktionäre und planen, den Ausbau unserer Aktionärsbasis in Europa durch Öffentlichkeitsarbeit und Roadshows sehr aktiv zu fördern. Dies wird als Eckpfeiler unserer geplanten umfassenden zukünftigen Marketingstrategie dienen. Mit einem sehr kleinen Streubesitz und nur sehr wenigen ausstehenden Aktien könnte Makenita überdurchschnittliche Gewinne erzielen, wenn das Unternehmen in irgendeiner Form auf dem Projekt erfolgreich ist. Ich bin fest entschlossen, Makenita zugunsten all unserer Aktionäre zum Erfolg zu führen.“

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit die Rechte am Konzessionsgebiet Hector in den Coleman und Gillies Limit Townships in der Bergbauregion Larder Lake (Bezirk Timiskaming, Ontario, Kanada), das sich über 126 zusammenhängende, nicht patentierte Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.243 Hektar (5.542 Acres) erstreckt.

Weiterführende Informationen zu dieser Pressemeldung erhalten sie über:

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti, President, CEO und Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

W: www.makenitaresources.com

Makenita Resources Inc

Suite 2905 – 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

