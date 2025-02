JEFFERIES stuft Nestle auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 67 Franken belassen. Der Quartalsbericht sei beruhigend für diejenigen, die wie er eine Aufgabe des operativen Margenziels sowie eine stagnierende Dividende zur Unterstützung des Schuldenabbaus erwartet hätten, schrieb Analyst David Hayes am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dem überraschend guten organischen Umsatzwachstum stehe zwar die verhaltene Prognose für dessen Entwicklung 2025 gegenüber. Die Erleichterung über den Margenausblick könnte der Aktie aber eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung bescheren./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 02:13 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 02:13 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,18 % und einem Kurs von 88,49EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m