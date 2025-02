Überzeugung braucht langen Atem (FOTO)

Frankfurt (ots) - Was muss passieren, damit das Thema Nachhaltigkeit von der

sprichwörtlichen "Soll"- auf die "Haben"-Seite im Kundengeschäft wandert? Die

Management- und Technologieberatung BearingPoint ist dieser Frage in ihrer

aktuellen Untersuchung zum Thema Sustainable Finance auf den Grund gegangen. Ein

Fazit, das durch alle Kernthesen hindurch sichtbar wird: Klassische,

sicherheits- oder ertragsbasierte Entscheidungsfaktoren dominieren bei Kundinnen

und Kunden. Allerdings hat Nachhaltigkeit durchaus Chancen, bei Investitions-

und Anlageentscheidungen eine relevante Rolle zu spielen, zumal das Thema für

die jüngere Generation eine wesentlich höhere Bedeutung hat.



Während viele Kundinnen und Kunden Nachhaltigkeit als Unternehmenswert oder

Selbstverpflichtung ihrer Bank zu schätzen wissen, bleibt das Thema in der

Praxis oft zweitrangig. Faktoren wie Informationsdefizite, geringe

Wechselbereitschaft und die Dominanz von klassischen Entscheidungskriterien wie

Kosten und Sicherheit zeigen, dass es auch in Zukunft noch viel zu tun gibt, um

nachhaltige Banklösungen fest im Markt zu verankern. Kreditinstitute haben

jedoch Möglichkeiten, gegenzusteuern. Gezielte Kommunikation, digitale Maßnahmen

und bessere Beratung eröffnen große Chancen, da gerade die jüngere Generation

nachhaltigen Banklösungen offener gegenübersteht als die ältere.









Insgesamt 31% der Befragten halten es für wichtig, dass ihre Bank nachhaltig

ist, 8% sehen dies als sehr wichtig an. Trotz dieser positiven Grundeinstellung

zeigt sich, dass Nachhaltigkeit allein in fast keinem Fall ein Grund für den

Wechsel zu einer anderen Bank oder Sparkasse ist. Fast die Hälfte (44%) der im

Rahmen der Sustainable-Finance-Studie befragten Personen gibt an, nicht zu einem

anderen Kreditinstitut zu wechseln oder dies konkret zu planen, nur weil dieses

nachhaltiger ist. Lediglich 4% würden sich umgehend für einen Wechsel

entscheiden, wenn eine andere Bank ein breiteres nachhaltiges Angebot machte.

Dies verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit bei der Wahl des Kreditinstituts aktuell

nur eine untergeordnete Rolle spielt. Allerdings zeigt sich auch hier, dass die

jüngere Generation bei passenden Nachhaltigkeitsangeboten durchaus

wechselbereiter ist als die ältere Generation.



Informationsdefizite zu nachhaltigen Angeboten, geringe Wahrnehmung von

Kommunikation



Von den Befragten wissen 52% aktuell nicht, ob die Bank, bei der sie ihr Geld

angelegt haben, ökologisch nachhaltige Finanzprodukte anbietet, und 91% kennen

das Nachhaltigkeitsranking ihrer Bank nicht. Eine solche fehlende Kenntnis

erschwert es Kundinnen und Kunden, fundierte Entscheidungen rund um nachhaltige Seite 2 ► Seite 1 von 3





