Globaler Wettlauf um technologische Führung

Globale Rivalität um technologische Führerschaft: Ein Blick auf die Quantentechnologie

Es ist wie in vielen Bereichen: Die USA, China und Europa kämpfen um die technologische Führung in viele Bereichen: Von Biotechnologie, über Computerchips zu autonomen Fahrzeugen. Mal steht der eine besser da, woanders dann wiederum die Konkurrenz. Bei der Quantentechnologie wird mit besonders viel gekämpft. Denn ein Durchbruch und die Vorherrschaft bei Quantencomputern könnte einen großen Wettbewerbsvorteil verschaffen. In der schönen neuen Quantenwelt sind Quantenchips hunderttausendmal schneller als bisherige Produkte, Kommunikationsnetze werden abhörsicher, mit Quantentechnik vollgestopfte Drohnen nehmen Menschen in der Landwirtschaft schwierige Arbeit ab und Quantensensoren mit bislang ungeahnten Fähigkeiten ermöglichen völlig neue Anwendungen wie etwa Hirnscanner für die Hosentasche.

Technologie-Wettlauf: Quantencomputing zwischen USA, China und der EU

Noch ist das alles Zukunftsmusik, doch vieles ist jetzt am Entstehen. Und mittendrin läuft ein Wettkampf zwischen den Technologie-Großmächten USA, China und der Europäischen Union. China soll ein Programm im Volumen von 15 Mrd. US-Dollar aufgelegt haben. Die Europäer halten wiederum Gelder über mehr als 9 Mrd. Euro aus Brüssel und den einzelnen Mitgliedsländern zusammenbekommen. Die USA setzen traditionell eher auf die Privatwirtschaft. Als führend gelten hier vor allem Google und IBM, die viele Milliarden in diese Technologie pumpen und als globale Leader gelten. Die Alphabet-Tochter Google hatte auch für den ersten richtigen Quanten-Hype an der Börse gesorgt. So meldete das kalifornische Unternehmen, dass man das bisher gravierende Problem der Fehlerkorrektur bei Quantenchips gelöst haben. In der Folge konnten sich viele Quanten-Aktien an der Nasdaq und anderswo binnen weniger Tage im November und Dezember vergangenen Jahres vervielfachen. Der erste Boom war losgetreten! Und an der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt!