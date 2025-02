Douglas - Aktie im Rampenlicht - 13.02.2025

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Die Parfümeriekette Douglas blickt nach einem verhaltenen Auftakt ins neue Geschäftsjahr (bis Ende September) etwas zurückhaltender auf die Gewinnentwicklung. Das bereinigte operative Ergebnis (ber Ebitda) erwartet das Management nun am unteren …

Amidst economic challenges, the company reported a 5.8% sales surge, with net income up by 30.2%, underscoring strategic growth and stability as it eyes future expansion.

Die DOUGLAS Group startet mit beeindruckenden Zahlen ins neue Geschäftsjahr: Umsatz und Gewinn steigen, während die Verschuldung sinkt. Mit neuen Filialen und der Einführung einer exklusiven Marke verfolgt die Gruppe konsequent ihre …