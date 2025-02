Dax setzt Rekordjagd zum Handelsstart fort

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet und hat seine Rekordjagd damit fortgesetzt. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.345 Punkten berechnet, 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, BMW und Mercedes-Benz, am Ende Rheinmetall, MTU und die Deutsche Telekom.



"Derzeit herrschen beinahe schon amerikanische Verhältnisse im Dax: Künstliche Intelligenz treibt den Index nach oben, weil Unternehmen gezeigt haben, sie gewinn- und wachstumsbringend einsetzen zu können", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Anleger zeigen wiederum die Bereitschaft, für jeden Euro Gewinn, den diese Unternehmen machen, einen höheren Bewertungsaufschlag zu bezahlen."





