HEALWELL-Tochter Pentavere veröffentlicht Studie im Journal of Liquid Biopsy, mit der DARWEN(TM) AI als führendes KI-gestütztes klinisches Entscheidungsfindungstool in der Onkologie bestätigt wird

- Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Princess Margaret Cancer Centre durchgeführt und ist eine der weltweit ersten mit Peer Review geprüften Studien, die eine Plattform für künstliche Intelligenz einsetzt, um den Wert von Flüssigbiopsien für eine raschere Behandlung von Lungenkrebspatienten ohne verwertbare Genomveränderungen nachzuweisen. Lungenkrebs ist die zweithäufigste Krebsart und die Hauptursache für krebsbedingte Todesfälle weltweit(2). Flüssigbiopsien bieten eine weniger invasive Alternative zu herkömmlichen Biopsien, indem sie Bluttests anstelle einer Operation einsetzen.

- Mit diesen Forschungsergebnissen wird das KI-System DARWEN AI von Pentavere einmal mehr als führendes Tool zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bestätigt, das eine schnelle und genaue Datenextraktion aus komplexen Berichten zu neuartigen Sequenzierungsverfahren (Next Generation Sequencing, NGS) und Flüssigbiopsien ermöglicht, um verwertbare Genomveränderungen nachzuweisen und personalisierte Behandlungen rascher einzuleiten.

- Aufbauend auf früheren Veröffentlichungen leitet die Plattform DARWEN AI von Pentavere einen Wandel in der Krebsversorgung ein, verbessert die personalisierte Behandlung und bringt große Fortschritte für die Zukunft der Präzisionsmedizin, indem sie sich erstklassige Technologien der künstlichen Intelligenz zunutze macht.

TORONTO, ON, 13. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Pentavere Research Group („Pentavere“), ein international anerkanntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, vor kurzem eine Studie im „Journal of Liquid Biopsy“ veröffentlicht hat, die aufzeigt, wie mit Hilfe der Flüssigbiopsie die Krebsbehandlung und die personalisierte Versorgung von Lungenkrebspatienten beschleunigt werden kann. Damit wird DARWEN AI als führendes Assistenztool auf Basis künstlicher Intelligenz für die klinische Entscheidungsfindung im Bereich der Onkologie bestätigt.

Aaron Leibtag, CEO und Mitbegründer von Pentavere, erklärt: „Sowohl Kliniker als auch Forschungsexperten führen häufig an, dass die Zeit, die für die Erfassung qualitativ hochwertiger Realdaten erforderlich ist, ein wesentliches Hindernis für den Fortschritt medizinischer Innovationen für Patienten darstellt. Diese Studie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das KI-System DARWEN AI von Pentavere diese Herausforderung als weltweit führendes Tool zur Unterstützung klinischer Entscheidungen überwindet, indem es rasch exakte Daten in großem Umfang liefert und inklusivere Entscheidungen mit besseren Ergebnissen im Gesundheitswesen ermöglicht.“

Diese Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Princess Margaret Cancer Centre in Toronto (Ontario) durchgeführt und ist eine der weltweit ersten mit Peer Review geprüften Studien, die eine Plattform für künstliche Intelligenz einsetzt, um den Wert von Flüssigbiopsien für eine zielgerichtete, raschere Behandlung von Lungenkrebspatienten ohne verwertbare genomische Veränderungen nachzuweisen. Die Studiendaten stammen aus komplexen, mehrseitigen Next-Generation-Sequencing- und Flüssigbiopsie-Berichten mit Ergebnissen für Hunderte von Genen und Tausenden von Genomveränderungen pro Patient, die den behandelnden Krankenhäusern im PDF-Format übermittelt wurden. Ohne DARWEN AI hätte die manuelle Durchsicht tausender Seiten komplexer Daten zur Erstellung des für diese Studie verwendeten Datensatzes 100-mal mehr Zeit in Anspruch genommen(1).

Mit dieser Studie wird das KI-System DARWEN AI von Pentavere einmal mehr als essentielles Tool zur Unterstützung klinischer Entscheidungen bestätigt, das eine schnelle und genaue Datenextraktion aus NGS- und Flüssigbiopsie-Berichten ermöglicht, um verwertbare Genomveränderungen nachzuweisen und personalisierte Behandlungen rascher einzuleiten. Aufbauend auf früheren Veröffentlichungen leitet das KI-System DARWEN AI von Pentavere einen Wandel in der Krebsversorgung ein, verbessert die personalisierte Behandlung und bringt große Fortschritte für die Zukunft der Präzisionsmedizin.

Lungenkrebs ist die zweithäufigste Krebsart und die Hauptursache für krebsbedingte Todesfälle weltweit(2). Flüssigbiopsien stellen eine weniger invasive Alternative zu herkömmlichen Methoden dar, da hier Bluttests anstelle von chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über Pentavere

Pentavere Research Group ist ein weltweit anerkanntes und preisgekröntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, das ein erstklassiges KI-gestütztes System zur Ermittlung von Patienten entwickelt hat, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen. Das von Pentavere entwickelte KI-System DARWEN dient der Ermittlung von Patienten, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, diese aber (noch) nicht erhalten. Damit soll das Outcome der Patienten verbessert und das Wachstum und die Verbreitung der entsprechenden Therapien vorangetrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter: http://pentavere.ai/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über die potenziellen Auswirkungen der KI von Pentavere auf Behandlungszeiten und Patientenergebnisse sowie potenzielle Anwendungen für die Forschungs- und KI-Fähigkeiten von Pentavere, und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an Worten oder Phrasen wie "ermöglichen", "darauf aufbauen", "vorantreiben", "vorantreiben", " verändern" oder Abwandlungen solcher Worte und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "werden", " dürfen", "könnten", "würden", "sollten", " vielleicht" oder "können" ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden, oder an der Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentums von Dritten durch HEALWELL; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; der Bedarf an zunehmend innovativen Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; Trends beim Kundenwachstum und bei der Einführung neuer Technologien in der Branche; Technologien, die wie erwartet funktionieren; erwartete Reichweite und Auswirkungen der Publikation; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

