The Trade Desk: Schlechte interne Zusammenarbeit! Aktie stürzt um 33 % ab

The Trade Desk (TTD) musste im vierten Quartal 2024 einen massiven Rückschlag verkraften. Die Bilanzpressekonferenz wird zu einem Schock für die Anleger: Die Aktie fiel nachbörslich um 33 %. Wie das Management gestern erläuterte, hat das Unternehmen zum ersten Mal nach 33 aufeinanderfolgenden Quartalen seine eigenen, intern gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. Dies löste bei Investoren enorme Skepsis aus und führte zu einem dramatischen Kursrückgang. Lesen Sie in diesem Artikel, welche Faktoren zu diesem enttäuschenden Ergebnis geführt haben und welche Maßnahmen das Unternehmen nun ergreift.

Fehlende Zielerreichung – Kleine Fehler mit großer Wirkung

CEO Jeff Green übernahm in seiner Ansprache die volle Verantwortung:

„Wir haben unsere eigenen Erwartungen verfehlt, weil wir in Q4 eine Reihe kleiner, aber kumulativer Ausführungsmissgeschicke hatten“, erklärte er. Anhand einer Sportanalogie verdeutlichte Green, dass das Unternehmen vergleichbar mit einem Championship-Team agiert – allerdings habe es in diesem Spiel zu oft den Ball (sprich: Aufträge oder operative Chancen) verloren. Diese zahlreichen „Turnovers“ führten dazu, dass trotz eines insgesamt erreichten Rekordergebnisses im Gesamtjahr, in dem der Gesamtwerbeumsatz auf über 12 Milliarden Dollar und der Jahresumsatz auf 2,4 Milliarden Dollar stieg, das Quartalsergebnis hinter den internen Zielen zurückblieb.

Interne Reorganisation und Prozessoptimierung als Reaktion

Um künftig derartige Fehltritte zu vermeiden und das Unternehmen für zukünftige Chancen zu rüsten, hat TTD tiefgreifende strukturelle Veränderungen eingeleitet. Welche das sind, können Sie in der Analyse von Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst von CMC Markets, auf unserer Webseite lesen. Das Research gibt es unter diesem Link: https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/the-trade-desk-schlechte-interne-zusammenarbeit-aktie-stuerzt-um-33ab