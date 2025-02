Kinross Gold - Margen steigen sogar schneller als der Goldpreis

Nachdem mit Barrick Gold bereits gestern die Nummer Zwei der Goldbranche mit ihrem Geschäftsbericht überzeugen konnte, präsentiert nun auch Wettbewerber Kinross Gold (WKN A0DM94) starke Zahlen für das vergangene Jahr.

Die Kanadier meldeten mit 1,3 Mrd. Dollar einen freien Cashflow in Rekordhöhe. Gegenüber dem Vorjahreswert stellt das mehr als eine Verdopplung dar! Kinross konnte 2024 sowohl die eigene Produktions- als auch die Kostenprognose erfüllen und zudem 800 Mio. Dollar an Schulden zurückzahlen. Dem Konzern zufolge stiegen die Margen darüber hinaus um 37% und damit noch einmal deutlich schneller als der Goldpreis.

Goldproduktion ungefähr auf Vorjahresniveau

Im Gesamtjahr kam Kinross auf einen Ausstoß von 2,13 Mio. Unzen Goldäquivalent, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht (2,15 Mio. Unzen). In den letzten drei Monaten 2024 ging die Produktion im Vergleich zum Vorjahr zwar auf 501.209 Unzen Goldäquivalent zurück (Vorjahr 546.513 Unzen), doch führte der deutlich höhere, realisierte Goldpreis zu einem Anstieg bei Umsatz und Rentabilität.

Den Umsatz für das Gesamtjahr gab Kinross mit 5,15 Mrd. Dollar an, ein Plus von 21% zu den 4,24 Mrd. Dollar des Vorjahres. Der Anstieg basierte auf dem durchschnittlich realisierten Goldpreis, der von 1.945 USD pro Unze im Jahr 2023 auf nun 2.393 USD stieg. Im Abschlussquartal 2024 erzielte der Konzern im Durchschnitt einen Goldpreis von 2.663 USD je Unze nach 1.974 USD im letzten Quartal 2023.

Margen steigen deutlich

Wie das Unternehmen zudem meldete, erreichte die Marge für das Gesamtjahr 1.373 USD nach 1.003 USD je Unze im Jahr zuvor. Auch hier wies man im vierten Quartal einen noch deutlicheren Anstieg aus, legte die Marge von 998 USD pro Unze Goldäquivalent 2023 auf 1.565 USD je Unze zu.

Den Nettogewinn des Jahres 2024 bezifferte Kinross mit 948,8 Mio. Dollar oder 0,77 Dollar pro Aktie nach zuvor 416,3 Mio. Dollar oder 0,34 Dollar je Aktie. Den bereinigten Nettogewinn gaben die Kanadier mit 838,3 Mio. Dollar oder 0,68 Dollar pro Aktie an nach zuvor 539,8 Mio. Dollar oder 0,44 Dollar je Aktie im Vorjahr.

Dividendenzahlung bestätigt

Kinross bestätigte zudem, dass man am 20. März dieses Jahres eine Quartalsdividende von 3 Cents pro Aktie auszahlen werde. Später im Jahr, so das Unternehmen, soll zudem das Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen werden.

Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen eine Produktion von rund 2 Mio. Unzen Goldäquivalent. Auf diesem Niveau soll der Ausstoß dann bis Ende 2027 verbleiben. Kinross will sich währenddessen auf Kostenkontrolle, Investitionsdisziplin und die Optimierung der für den Abbau geplanten Goldgehalte konzentrieren, um weiterhin eine starke Bilanz vorweisen zu können.



