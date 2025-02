Anleger nutzen auch den Inflationsschock für „buy the dip“

Dabei sind die Inflationsdaten eigentlich ein großes Problem. Denn die Teuerung in den USA legte wieder zu, noch bevor die neuen Zölle von US-Präsident Donald Trump ihre Wirkung entfalten. Und durch diese ist zukünftig mit einer noch weiter steigenden Inflation zu rechnen.

Mit den US-Inflationsdaten haben die Anleger gestern wieder eine hervorragende Gelegenheit erhalten, ihre „buy the dip“-Leidenschaft auszuleben. Denn mit Veröffentlichung der Daten rutschten die Aktienkurse kräftig ab, stabilisierten sich aber umgehend und vor allem die Technologiewerte erholten sich wenig später schon wieder deutlich.

Im Januar legten die Verbraucherpreise um +0,5 % zum Vormonat zu. Mehrheitlich erwartet wurde ein Rückgang auf +0,3 %, von +0,4 % im Dezember. Die Jahresrate stieg auf +3,0 %, von +2,9 % im Vormonat. Analysten waren von einem unveränderten Wert ausgegangen. Stattdessen ist es nun zum 4. Anstieg in Folge gekommen. Die Inflation bewegt sich also aus Sicht der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in die völlig falsche Richtung.

Und das gilt umso mehr für die Kernrate. Diese legte wieder auf 3,3 % zu und befindet sich somit erneut auf dem Niveau, welches im Rahmen des offenbar beendeten Abwärtstrends schon im Juni 2024 erreicht worden war. Seitdem macht die US-Notenbank keine Fortschritte mehr bei der Bekämpfung der immer noch zu hohen Inflation. Das Ziel von 2 % bleibt in weiter Ferne und die Daten entfernen sich sogar kontinuierlich wieder davon.

Fed-Zinssenkungen sind auf absehbare Zeit nicht zu erwarten

Zinssenkungen der Fed sind auf absehbare Zeit also kein Thema. Schon vorgestern und somit vor den gestern über den Erwartungen ausgefallenen und somit enttäuschenden Inflationsdaten sagte Fed-Chef Jerome Powell bei einer Anhörung vor einem Senatsausschuss im Kongress, es gäbe angesichts der rund laufenden Wirtschaft derzeit keine Eile bei Zinssenkungen. Vielmehr gelte es, nichts zu überstürzen. Denn eine zu schnelle oder zu starke Lockerung der Geldpolitik könne beim Kampf gegen die Inflation im Wege stehen, so Powell.

Seite 2 ► Seite 1 von 2