Kölner Cannabis-Pionier enua erreicht 2024 erstmalig ein Umsatzniveau von 50 Millionen Euro und baut Marktposition weiter aus (FOTO)

Köln (ots) -



- Im Legalisierungsjahr 2024: enua knackt 50 Millionen Umsatzniveau und wächst

mit Rekordabsatz und -gewinn doppelt so schnell wie der Markt

- Der Cannabis-Anbieter profitiert von einer datengetriebenen Produktausrichtung

und starken Partnerschaften mit über 1000 Apotheken in ganz Deutschland

- Für 2025 rechnet das Unternehmen mit mehr als 60.000 monatlichen Patienten und

einem Umsatzniveau von über 100 Millionen Euro Umsatz



enua Pharma, einer der drei größten unabhängigen Hersteller von medizinischem

Cannabis, meldet für 2024 Rekorde bei Absatz, Umsatz und Gewinn. Mit einer

Umsatzsteigerung von mehr als 300 Prozent auf über 20 Millionen Euro wächst das

Healthcare Scale-up im Legalisierungsjahr 2024 doppelt so schnell wie der Markt

und baut seine Position als führender Anbieter für medizinisches Cannabis weiter

aus. enuas langjährige Erfahrung mit Krankheitsbildern und entsprechenden

Produkten zur Schmerztherapie, umfangreiche Datenanalysen bei der Sorten-Auswahl

sowie ein an die Bedürfnisse der Patienten ausgerichtetes Angebot zahlen sich

aus.







der Teillegalisierung haben Cannabis-Patienten erstmals die Möglichkeit, sich

sicher und uneingeschränkt mit hochwertigen Produkten zu versorgen - fernab des

Schwarzmarkts und über verlässliche Lieferketten. Die enorme Nachfrage zeigt,

wie groß der Bedarf in Deutschland an einer sicheren und qualitativ hochwertigen

Versorgung ist.", so Albert Schwarzmeier, CEO und Gesellschafter von enua zum

vergangenen Jahr.



Wettbewerbsvorteil: datenbasierte Sortimentsauswahl und starkes

Apothekenwachstum



Wie stark sich die Nachfrage nach medizinischem Cannabis durch die Legalisierung

verändert hat, spiegelt sich auch in den Umsatz- und Absatzzahlen von enua

wider: Während enua im Januar des vergangenen Jahres noch rund 250 Kilogramm

medizinisches Cannabis absetzen konnte, beendete der Cannabis-Anbieter das Jahr

2024 mit einem Absatz von über 1 Tonne allein im Dezember, was rund 4,3

Millionen Euro Umsatz entspricht. Das beeindruckende Wachstum ist einerseits auf

umfangreiche Marktanalysen zurückzuführen, die es enua ermöglichen, eine

gezielte, auf die Bedürfnisse der Patienten optimierte Produktausrichtung

vorzunehmen und das Sortiment von 7 auf 30 eigene hochwertige Cannabissorten zu

erweitern. Zum anderen konnte enua den Absatz durch die Verdoppelung der

Partnerapotheken und die Intensivierung der Beziehungen zu bestehenden Apotheken





