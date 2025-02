Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Die in den USA auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegene Inflation hat auch die Staatsanleihen belastet. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich laut US-Arbeitsministerium um 3,0 %. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 2,9 % erwartet. Die Erwartungen der Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank auf absehbare Zeit die Leitzinsen reduzieren könnte, sind damit weiter gesunken. Dies wird durch die Zollerhöhungen der Trump-Regierung, die zumindest vorübergehend für weiteren Preisdruck sorgen könnten, weiter verstärkt. Die Fed hatte bereits auf ihrer letzten Sitzung im Januar die Zinsen nicht angetastet. Der Euro-Bund-Future sinkt von 133,5 auf 132,25 Prozentpunkte. Die Renditen steigen leicht an, für die 10-jährige Bundesanleihe geht es auf 2,47 %, nach 2,36 % in der Vorwoche. Mit 2,72 % rentiert die 30-jährige Bundesanleihe ebenfalls höher.

Deutschland nimmt 5 Mrd. Euro auf