Syzygy: Kaufvotum bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12) auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatzrückgang auf 69,43 Mio. Euro (2023: 71,74 Mio. Euro) verbucht, beim EBIT vor Firmenwertabschreibungen aber einen deutlichen Anstieg auf 5,70 Mio. Euro (2023: 4,08 Mio. Euro) erzielt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.



Nach Analystenaussage habe der erneute Abschreibungsbedarf auf Firmenwerte aber überrascht. Nachdem bereits in den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren Firmenwerte abgeschrieben worden seien, habe das Unternehmen 2024 weitere 14,2 Mio. Euro abgeschrieben. Insbesondere die anhaltende Schwäche im Beratungsbereich sowie im Segment UK & USA sei nach Meinung der Analysten für die Wertberichtigung verantwortlich. Mit dieser Abschreibung dürfe sich die in der Bilanz ausgewiesene Position der Firmenwerte auf rund 25 Mio. Euro (31.12.23: 38,91 Mio. Euro) belaufen, so dass nun ein deutlich geringeres Risiko für weitere Firmenwertabschreibungen bestehe. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das Management erstmals eine Guidance für das Geschäftsjahr 2025 abgegeben. Der erwartete Umsatzrückgang solle dabei im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Trotz des Umsatzrückgangs werde die EBIT-Marge laut Unternehmensangaben mit rund 8 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 5,50 Euro (zuvor: 6,60 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.02.2025, 10:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 12.02.2025 um 12:43 Uhr fertiggestellt und erstmals am 12.02.2025 um 15:00 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31745.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 2,52EUR auf Tradegate (13. Februar 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 5,50 EUR