Klaus Halsig verstärkt Consumer Practice bei Russell Reynolds Associates (FOTO)

Frankfurt (ots) -



Klaus Halsig verfügt über jahrzehntelange weltweite Erfahrung in derFührungskräfteberatung und ist ausgewiesener Experte für Besetzung vonSchlüsselpositionen. Er hat sowohl eng mit Familienunternehmen als auch mitbörsennotierten internationalen Konzernen zusammengearbeitet.Neue Führungsansätze für die Bereiche Konsumgüter und Handel in disruptivenZeiten gefragt Der Consumer-Markt steht vor massiven Veränderungen. Geprägt vonsich wandelnden Konsumentenpräferenzen, digitaler Transformation und globalenLieferkettenproblemen, müssen Unternehmen neue Wege finden, um wettbewerbsfähigzu bleiben."Die Hersteller als auch die Händler von Konsumgütern durchleben eine derdynamischsten Phasen ihrer Geschichte", sagt Klaus Halsig. "Das Verhalten derKonsumenten hat sich grundlegend verändert, und Unternehmen müssen ihreStrategien anpassen, um diesen Veränderungen gerecht zu werden. Ich freue michdarauf, bei Russell Reynolds Associates unsere Klienten dabei zu unterstützen,Führungspersönlichkeiten zu finden, die nicht nur diesen Herausforderungengewachsen sind, sondern auch die Zukunft ihrer Unternehmen aktiv gestaltenkönnen.""Wir freuen uns sehr, Klaus Halsig für unser Team gewonnen zu haben", sagtMatthias Scheiff, Landeschef von Russell Reynolds Deutschland. "Mit seineraußergewöhnlichen Erfahrung und seinem umfassenden Verständnis in den BereichenKonsumgüter, Handel und Gastronomie wird Klaus unser Beratungsangebotentscheidend stärken. Seine Expertise und sein strategischer Blick sind einechter Gewinn - nicht nur für uns, sondern vor allem für die Unternehmen, diewir in dieser stürmischen Zeit unterstützen."Über Klaus Halsig Klaus Halsig bringt über 20 Jahre Erfahrung in derFührungsberatung und im Executive Search mit. Er war unter anderem Partner beiHeidrick & Struggles sowie Spencer Stuart. Die Konsumgüterbranche kennt er aus14 Jahren internationaler Tätigkeit in Europa, Amerika und Asien bei Procter Gamble. Beim Marktforschungsunternehmen Nielsen verantwortete er alsGeschäftsführer die DACH-Region.Klaus Halsig hat einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt von der EBS Universitätfür Wirtschaft und Recht. Er spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch undTürkisch. Seine Fähigkeit, tiefgreifendes Branchenwissen mit einemprofessionellen Beratungsansatz zu kombinieren, macht ihn zu einem wichtigenPartner für Unternehmen, die sich in einem Markt im Umbruch behaupten wollen.Über Russell Reynolds AssociatesRussell Reynolds Associates ist eine der weltweit führenden Personalberatungenbei der Besetzung von Spitzenpositionen. Rund 520 Berater unterstützen von 48Standorten aus weltweit private, öffentliche und Nonprofit-Organisationenverschiedenster Branchen bei der Auswahl geeigneter Führungskräfte. Sie helfenKunden dabei, Führungskräfteteams aufzubauen und auf die Herausforderungen, diesich für die Geschäftswelt aus den digitalen, wirtschaftlichen und politischenVeränderungen ergeben, vorzubereiten - von der Definition der spezifischenAnforderungen an Führungskräfte bis zur Besetzung von Vorständen undAufsichtsräten. Das Unternehmen ist vollständig im Besitz der im Unternehmentätigen Partner. Neben dieser Unabhängigkeit sind es vor allem die weltweitagierenden Spezialistenteams für einzelne Branchen, mit denen sich RussellReynolds Associates vom Wettbewerb abhebt. Mehr unterhttp://www.russellreynolds.com und bei Twitter @RRAonLeadership.