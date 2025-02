Emotional, zielgruppengerecht, kommunikationsstark / Living Haus bekommt German Design Award für Rebranding (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Doppelte Auszeichnung für Living Haus! Mit gleich zwei

Siegen beim German Design Award setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Design

und Innovation. Diese Auszeichnung bestätigt: Living Haus gestaltet die Zukunft

des Wohnens - visionär, funktional und ästhetisch auf höchstem Niveau.



Living Haus, der Experte für Selbstverwirklichung im Hausbau, wird mit dem

renommierten German Design Award 2025 ausgezeichnet. Gleich zweimal konnte die

Fertighausmarke im Bereich Excellent Communications Design überzeugen: Corporate

Identity und Online Publications. Die Ehrung unterstreicht die Transformation

der Marke als mutig, nahbar und trendbewusst.





Ein Rebranding, das neue Maßstäbe setztMit dem Rebranding hat sich Living Haus nicht nur ein frisches, modernesErscheinungsbild gegeben, sondern auch seine Markenwerte und -kommunikationgeschärft. Die Fertighausmarke positioniert sich klar als Partner für alle, diemehr als nur ein Haus bauen wollen: ein Zuhause, das genau zu ihnen passt. Unterdem Claim "Leb dich Haus" wurden die Unternehmensphilosophie und das Designkonsequent transformiert. Das bedeutet:- Kommunikation auf Augenhöhe mit der Zielgruppe- Identifikationspotenzial durch menschenzentrierte Bildwelt- Zeitgemäße, authentische Farben und Darstellungen- Progressiver Mobile-First-Ansatz mit relevantem, "snackable" ContentDas Rebranding verkörpert die Marke in einzigartiger Weise, wie auch die Jurydes German Design Awards bestätigt: "Die visuelle Transformation von "LivingHaus" legt den Fokus auf Individualität und Selbstverwirklichung. Mit einemneuen Markenclaim und einer überarbeiteten visuellen Identität unterstützt dasUnternehmen Bauherr*innen dabei, sich authentisch auszudrücken. Die gutdurchdachte Integration von Logo, Schrift und Farbpalette schafft eine kohärenteMarkenpräsenz."Digitale Hauskataloge: Der Hausbau der ZukunftNeben dem Corporate Design hat auch die digitale Transformation von Living Hausdie Jury überzeugt. Die neuen Online-Hauskataloge setzen neue Maßstäbe in derBranche: interaktiv, intuitiv bedienbar und voller inspirierender Inhalte. Stattstatischer PDFs erleben Baufamilien ihre Wohnträume jetzt digital auf einemneuen Level. Dank smarter Filterfunktionen, 360-Grad-Ansichten sowieaudiovisuellen Inhalten wird der Weg zum eigenen Zuhause einfacher underlebbarer als je zuvor.Die transformierten Hauskataloge überzeugen die Jury ebenso wie das gesamteRebranding: "Die Transformation von Katalogen in eine innovative digitalePlattform schafft ein interaktives Erlebnis, das Bauinteressierte spielerischanzieht. Die ansprechende Programmierung und subtilen Effekte bieten eine