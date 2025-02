Smarte Vernetzung spart Geld und stabilisiert die Netze (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - "Accelerating Integrated Energy Solutions" - unterdiesem Leitmotto steht The smarter E Europe 2025, die in diesem Jahr bereits vom7. bis zum 9. Mai auf der Messe München stattfindet. Und in der Tat ist diesmarte Integration das Schlüsselthema der sich transformierenden Energie- undMobilitätswelt. Photovoltaik (PV)-Anlagen müssen mit Batteriespeichern,Wärmepumpen und Wallboxen - und alle gemeinsam mit dem Stromnetz - interagieren,um den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden. So haben sichEnergiemanagementsysteme (EMS) für Prosumer und Gewerbebetriebe in den letztenJahren von einem "nice to have" zu einem "must have" entwickelt. Produkte,Anwendungen und Lösungen in diesem Bereich werden in diesem Jahr eines derTop-Themen auf den Fachmessen, Foren und Konferenzen von The smarter E Europesein. Die Veranstalter von Europas größter Messeallianz für dieEnergiewirtschaft erwarten in diesem Jahr über 3.000 Aussteller und mehr als110.000 Fachbesucher auf dem voll belegten Messegelände in München.Das Smart-Energy-Unternehmen GridX hat 2024 eine Schätzung über die Entwicklungdes europäischen Marktes für Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS)veröffentlicht. Man prognostiziert für die betrachteten Länder Dänemark,Deutschland, Großbritannien, Italien, die Niederlande, Österreich, Schweden undSpanien "ein rund 11-faches Wachstum bis 2030". Ob es in dieser Größenordnungeintritt, wird man erst 2030 genau wissen. Aber in jedem Fall ist klar: DieNachfrage steigt rapide an, der Markt entwickelt sich sehr dynamisch.Anforderungen aus Regulatorik und MarktStimulierende Marktimpulse gehen aktuell von neuen Entwicklungen in derRegulatorik und den Märkten aus. So sieht beispielsweise der neue § 14a desEnergiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Deutschland das versorgerseitige Dimmen vonWärmepumpen, Wallboxen oder Batteriespeichern vor. Ein leistungsfähiges EMS kannden externen Strombezug durch das Umlenken von Energie aus der PV-Anlage oderdem Speicher so begrenzen, dass das Steuersignal des Netzbetreibers keineKomforteinbußen für den Kunden bedeutet. Und auch dynamische Stromtarife könnenden Stromkunden erst in Kombination mit einer PV-Anlage mit einemleistungsfähigen EMS wirklichen Nutzen bringen.Interoperabilität als HerausforderungAllerdings gibt es vor allem im Hinblick auf die Interoperabilität der einzelnenKomponenten eine Vielzahl an offenen Fragen. Denn bislang fehlen allgemeingültige Standards und technische Regeln für Kommunikationsprotokolle. DieVorteile von herstelleroffenen Produkten und Komponenten liegen auf der Hand.Der Kunde kann frei aus Angeboten des gesamten Marktes wählen. Wie sich ein