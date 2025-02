KfW und Bundeswirtschaftsministerium stärken Digitalisierung und Innovationen im Mittelstand

Frankfurt am Main (ots) -



- Neuer Zuschuss unterstützt bestehenden ERP-Digitalisierungs- und

Innovationskredit

- Höhe beträgt drei Prozent des Kredits und maximal 200.000 Euro

- Zusätzlicher Anreiz für Investitionen mittelständischer Unternehmen



Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und die KfW

verbessern die Kreditbedingungen für den Mittelstand weiter. Ab dem 20. Februar

2025 bietet die KfW im Auftrag des BMWK einen neuen Zuschuss für

Zukunftsinvestitionen an. Damit wird der bestehende ERP-Digitalisierungs- und

Innovationskredit um eine weitere Komponente ergänzt. Die Zuschüsse werden aus

KfW-Mitteln getragen, die aus dem ERP-Sondervermögen für die

Mittelstandsförderung in das KfW-Eigenkapital eingebracht wurden.







Mittelstands zu steigern und dringend notwendige Investitionen zu vereinfachen.

Der ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit fördert Investitionen in

wichtige Vorhaben mit besonders günstigen Zinsen. Mit dem neuen ergänzenden

Zuschuss erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer einen zusätzlichen Anreiz,

sich zukunftsfähig aufzustellen und in die Digitalisierung oder Innovationen zu

investieren.



Zuschussanträge stellen können Freiberufler und mittelständische Unternehmen mit

einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr, die ab dem 20. Februar 2025

eine Zusage für den Kredit erhalten. Die Höhe des Zuschusses beträgt drei

Prozent des ausgezahlten Kredits und maximal 200.000 Euro. Die Antragsstellung

erfolgt zusammen mit dem Kredit bei der Hausbank vor Ort.



Weitere Informationen zum ERP-Digitalisierungs- und Innovationsprogramm sowie ab

dem 20. Februar 2025 auch zum neuen Zuschuss finden Sie unter:

http://www.kfw.de/380



Hier

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Mittelstandspanel.html)

kommen Sie zum KfW-Mittelstandspanel 2024 von KfW Research.



Informationen über das European Recovery Program (ERP) und das

ERP-Sondervermögen finden Sie hier: Wiederaufbau Deutschlands mit finanzieller

Hilfe der Alliierten | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/F%C3%B6rderauft

rag-und-Geschichte/Geschichte-der-KfW/KfW-Themen/Marshallplan-und-ERP/)



