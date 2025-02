Borussia Dortmund verpflichtet einen neuen Trainer, doch der Erfolg bleibt zunächst aus. In der ersten Bundesliga bringt Eintracht Frankfurt seinen Sponsoren mehr Freude als der BVB.

Die großen Sponsoren des BVB dürften am 21. Spieltag wenig erfreut gewesen sein. Das Spiel gegen Stuttgart war ein echtes 6-Punkte-Spiel und es ging verloren.

Nicht nur Rang 11 steht nach Spieltag 21, sondern die Hoffnung für Aktionäre ist auch dahin, dass 2025/26 die Champions League lockt. Denn Dortmund mit 29 Zählern liegt 6 hinter dem VFB, vor allem aber satte 7 hinter Leipzig und 10 Zähler hinter Frankfurt.

Deren Sponsor RoboMarkets dürfte die Entwicklung sehr freuen. Denn internationale Präsenz der Eintracht dürfte auch 2025/26 anstehen und vor allem ist die Eintracht aktuell gut und gern besprochen.

Jürgen Molnar, ehemaliger Mitspieler des ehemaligen BVB-Trainers Jürgen Klopp, ordnet die Lage ein:

Frage : Herr Molnar, Eintracht Frankfurt kämpft in dieser Saison mit schwankenden Leistungen. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Jürgen Molnar / Robomarkets: Die Eintracht befindet sich derzeit in einer Phase des Umbruchs. Nach dem Abgang wichtiger Leistungsträger muss sich das Team neu finden, und das geht nicht von heute auf morgen. Zudem gibt es wirtschaftliche Herausforderungen: Frankfurt hat zwar in den letzten Jahren hohe Transfereinnahmen generiert, aber „kämpft“ an der Tabellenspitze mit solventen Konkurrenten.

Frage : Borussia Dortmund steht derzeit in der zweiten Tabellenhälfte Wie bewerten Sie die Lage des BVB?

Jürgen Molnar: Der BVB liegt derzeit meilenweit unter seinen Möglichkeiten. Die letzten Jahre wurden „gerettet“ durch die starken Auftritte in der Champions-League. Trainer, Transfers und auch führende Positionen waren zuletzt starken Verwerfungen ausgesetzt. Hier stimmt es insgesamt nicht mehr. Der BVB muss unter dem neuen Trainer Kovac unbedingt in ruhigeres Fahrwasser zurück kehren.

Frage : Was muss bei beiden Vereinen passieren, um sportlich wie wirtschaftlich erfolgreicher zu sein?

Jürgen Molnar: Frankfurt hat sich nach dem Marmoush-Abgang direkt mehrfach verstärkt. Grade der Transfer von Elye Wahi aus Frankreich könnte aussichtsreich sein. Die Eintracht hat zuletzt bewiesen, dass sie junge Spieler entwickeln kann, die bei anderen Vereinen ihre Schwierigkeiten hatten.