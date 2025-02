DAX schaltet in den letzten Gang

Der DAX schaltet in den sechsten und damit letzten Gang und nähert sich an diesem Morgen der 22.500er Marke. Der Drehzahlbereich ist tiefrot und der Motor heiß gelaufen. Neuestes Schmiermittel sind die Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in der Ukraine, die die Anleger bei europäischen Aktien in einen wahren Kaufrausch versetzen. Die entscheidende Frage ist, wie lange sie die notwendige Abkühlung noch hinauszögern können. Aus technischer Sicht gilt weiterhin „The Sky is the Limit“, die Kursziele fast aller Marktteilnehmer für das Gesamtjahr dürften aber schon längst erreicht und in vielen Fällen deutlich überschritten sein.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Aussicht auf einen Waffenstillstand im nun fast drei Jahre andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine beflügelt sämtliche Branchen, nur erwartungsgemäß die Rüstungsaktien nicht. Rheinmetall & Co. verlieren dementsprechend, das Polster allerdings nach einer beinahe Verachtfachung seit 2022 vergleichsweise dick. Bei 500 Euro wartet eine Unterstützung in der Rheinmetall-Aktie, die mittelfristig angelaufen werden könnte.

Einen geldpolitischen Dämpfer gab es gestern von den US-Inflationsdaten, die quer durch die Bank höher ausgefallen sind als vom Markt erwartet. Am Anleihemarkt zogen die Renditen wieder an und beendeten ihren Abwärtstrend. Der Aktienmarkt hat sich von diesem Schock zwar schnell wieder erholt, die schwindende Zinsfantasie allerdings könnte sich in den kommenden Wochen als Bremsklotz für die Wall Street erweisen. Bleibt abzuwarten, ob in diesem Szenario Europas Börsen ihr Aufholpotenzial voll entfalten können.