Reiseveranstalter Dertour kauft Schweizer Hotelplan Group

What a day (mal wieder)! Über emotionale Kernschmelzen, das übliche LV Gedöns, gefühlte Marktmanipulation, etc. war alles mit dabei. Vorab: nach dem Lesen der (EBIT) Headlines (und vor Lesen der Details) hätte ich so eine Kursentwicklung auch nicht unbedingt erwartet bzw. das sieht etwas übertrieben aus.



Ein paar Gedanken (ohne den CC gehört zu haben):



8-lagig, sorry, aber das ist Geldverbrennung par excellence; Du hast die Zahlen (noch) nicht ganz durchdrungen, kannst in keinster Weise einschätzen, wie diese am Markt ankommen – aber dann vorbörslich schon die ersten Calls kaufen. Mit so einem, sorry, dilettantischen Ansatz verbrennt man sich meistens die Finger, so auch in diesem Fall.



Die Nettoverschuldung ist in den letzten vier Quartalen trotz >2,1 Mrd. EBITDA sogar um 0,1 Mrd. gestiegen. Das kann man teilweise begründen, aber mit nem Helicopter View ist das einfach keine Zahl, die man gut finden kann. Einer der Gründe sicherlich die notwendigen Investitionen (0,2 Mrd. RIU alleine im ersten Quartal, siehe CF) – es bewahrheitet sich ein wenig die Einschätzung von Jefferies bzgl des Re-Investment Risk zum Sichern der Marktanteile. Wurde hier im Forum als „Grütze“ abgetan.



Dass Boeing schmerzen wird, hätte man antizipieren können (siehe Ryanair News) – daher nicht überraschend, trotzdem ärgerlich.



Dass die Buchungslage nicht überzeugt hat, stand ja schon in diversen Artikeln und muss nicht wiederholt werden. 4% Anstieg der Preise wuppt mich nicht, das reicht ja kaum, um die Kosteninflation zu covern (cf möglicher Streik). Die schönen erzielbaren Preisanstiege nach Corona sind vorbei.



Der Vorwurf, dass TUI wieder zu ängstlich ist und keine vernünftige Guidance gibt, ist ein Schmarrn sondergleichen. Und ignoriert, was in den letzten beiden Jahren passiert ist. 2022/23: die Guidance aus dem Feb war super realistisch und wurde gerade so erreicht. 2023/24: die Guidance war ursprünglich bei „>25%“, wurde dann mit den Q3 Zahlen implizit angepasst mit „fühlen uns wohl mit dem Analysten-Konsensus (von +30%“) und war dann mit 1,3 Mrd. auch mehr oder weniger eine Punktlandung. Hätte das Tui Management – wie hier von den Experten gefordert – in beiden Jahren deutlich aggressiver geguided, wären Gewinnwarnungen zumindest aber Marktenttäuschungen die Folge gewesen. Das hat nichts mit fehlender Ambition zu tun, sondern mit Akzeptanz der Realität! Dass wir das Spiel jetzt das dritte Jahr in Folge spielen, ist erschreckend.



Und natürlich liegt es wieder nur an den LVs, das kommentiere ich dieses Mal aber nicht. Dass so eine Kursentwicklung die Trendfolge-HFs anlockt, sollte nicht verwundern.



@Bayernjuwel: dass der Dax zu 99% abschmiert, schreibst Du aber auch schon seit 17.000 im Dax, oder? Willst Du uns mal einen Zeitpunkt dafür nennen?



Positiv: KfW ist komplett raus, bis Jahresende eine Dividendenstrategie, die Investment Grade Ratings werden bis dahin da sein (plus evtl. Boeing Kompensation), so dass mE mit einer Dividende in Feb 2026 gerechnet werden kann. Dass TUI grundsätzlich nicht teuer bewertet ist, hilft natürlich auch. Aber waren das Zahlen, die einem suggerieren, dass man sich JETZT in der Aktie positionieren muss? I doubt it. Glaube auch nicht, dass da große Änderungen in den Empfehlungen der Analysten kommen.