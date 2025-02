QUCOXX revolutioniert den Zugang zu Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (FOTO)

München (ots) - Mit der Vision, kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs)

maßgeschneiderte digitale Unterstützung zu bieten, wird QUCOXX Ende Januar mit

ihrer Plattform starten. Das innovative Unternehmen hat es sich zum Ziel

gesetzt, die unternehmerische Leistungsfähigkeit von KMUs durch eine

KI-unterstützte, intuitive Plattform zu steigern. Jetzt wurde QUCOXX in München

als TOP UNTERNEHMEN 2025 ausgezeichnet.



Gründer Dr. Karolina Sauer-Sidor, Joerg Erlemeier und Andreas Sauer bringen mehr

als 70 Jahre internationale Wirtschaftserfahrung in das Projekt ein. Ihr Credo:

"Perform at your best. Wherever, whenever."









KMUs bilden das wirtschaftliche Rückgrat der Europäischen Union: Mit 25,8

Millionen Unternehmen, die 53 % des BIP erwirtschaften, steht diese Gruppe vor

zahlreichen Herausforderungen. QUCOXX adressiert diese mit einer innovativen

Plattform, die Lösungen für finanzielle, operative und kommerzielle

Fragestellungen bietet - und das zeitlich sowie geografisch flexibel.



"Unsere Plattform ist ein digitaler Begleiter," erklärt Dr. Karolina

Sauer-Sidor. "Wir helfen Unternehmen, Antworten auf ihre täglichen

Geschäftsfragen zu finden, Umsetzungspläne zu erstellen und Kompetenzen in

Schlüsselbereichen wie Finanzen, Marketing oder Strategie aufzubauen."



Mit KI-Technologie, Benchmarks und personalisierten Umsetzungsplänen bietet

QUCOXX Unternehmern einen Ansatz, der digitale Tools und Lösungen mit

menschlicher Expertise kombiniert. Ergänzend wird eine hybride Option angeboten:

eine digitale Lösung mit punktuellem persönlichem Austausch. "Aus vielen

Gesprächen mit unseren Kunden haben wir herausgehört, dass eine digitale Lösung

in Kombination mit der persönlichen Begleitung einen echten Mehrwert darstellt",

so Dr. Karolina Sauer-Sidor.



Entwicklung mit den Kunden im Fokus



Seit der Gründung im Juli 2024 hat QUCOXX den Entwicklungsprozess eng mit Kunden

abgestimmt. Eine Umfrage mit 1.238 Unternehmen aus sieben Ländern sowie

zahlreiche Tests und Workshops flossen direkt in das Plattformdesign ein.



"Wir bauen mit unseren Kunden für unsere Kunden," betont Andreas Sauer. "Dieser

interaktive Ansatz gewährleistet, dass die Plattform genau den Bedürfnissen von

KMUs entspricht."



Die Plattform bietet unter anderem:-KI-unterstützte Antworten auf

unternehmerische Fragestellungen (z. B. zur Verbesserung der Liquidität oder

digitalen Präsenz),-Umsetzungspläne für spezifische Geschäftsziele wie

Neukundengewinnung, SEO-Optimierung oder Kostenmanagement,-Leitfäden und

Leitfäden und
Webinare, um Kompetenzen in Schlüsselbereichen auszubauen,-Benchmark-Tools, um





