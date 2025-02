Ben & Jerry’s kriegt seine eigene Aktie – Unilever trennt Geschäfte

Im vierten Quartal stieg der Umsatz von Unilever organisch um 4 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 verzeichnete Unilever einen Umsatz von 60,1 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 4,5 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,77 Euro. Zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden Euro an.

Der Umsatz von 14,2 Milliarden Euro liegt leicht über der prognostizierten 14,28 Milliarden Euro der Analysten. Der bereinigte operative Gewinn betrug 11,2 Milliarden Euro, was einer Marge von 18,4 Prozent entspricht und die Analystenschätzungen von 18,3 Prozent wiederum leicht übertrifft. Der bereinigte Gewinn pro Aktie liegt bei 2,98 Euro, was leicht über die Erwartungen von 2,92 Euro hinausgeht.

Trotz der soliden Zahlen scheint die Aktionäre die Aufspaltung des geschäfts nicht zu behagen. Sie schicken die Anteilsscheine im Handel vom Donnerstag in den Süden.

Zu dem Speiseeisgeschäft, das seperat laufen soll, gehören bekannte Marken wie Ben & Jerry’s, Magnum und Wall's gehören. Dieses Geschäftsfeld soll als eigenständiges Unternehmen an den Börsen in Amsterdam, London und New York notiert werden. Die primäre Börsennotierung soll in Amsterdam sein, während London und New York als sekundäre Notierungen dienen.

Laut Analysten von Barclays war eine Abspaltung die wahrscheinlichste Variante, da Konsumgüter-Unternehmen mit einem klar abgegrenzten Geschäftsfeld oft erfolgreich an der Börse abschneiden

Die Trennung der Geschäftsbereiche ist Teil der Strategie von CEO Hein Schumacher, die Kosten zu senken und das Unternehmen nach Jahren verhaltener Performance, zu straffen. Das Eis-Geschäft erzielte 2024 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro.

Für 2025 erwartet das britische Unternehmen einen langsamen Jahresstart, da das Marktwachstum kurzfristig verhalten bleibt. Dennoch prognostiziert Unilever für das Jahr ein Umsatzwachstum innerhalb der langfristigen Spanne von 3 Prozent bis 5 Prozent.

2024 verzeichnete die Unilever-Aktie einen Anstieg von rund 25 Prozent. Am Donnerstag berunruhigt die Anleger scheinbar die Konzernaufspaltung. Die Antelsscheine rutschen im frühen Handel nach unten, mit einem Minus in der Spitze von rund 7 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,41 % und einem Kurs von 53,18EUR auf Tradegate (13. Februar 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,39 £ , was eine Steigerung von +5,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!