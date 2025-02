Chemiewerte stark wegen Ukraine-Hoffnung - BASF über 50 Euro

runnerrunner schrieb 11.02.25, 13:26

Bigpicture : Wir befinden uns seit 2018 in einem Abwärtstrend. Seit 2022 in einer Seitwärtsphase die eine bärische Flagge sein kann. Bullisches Ziel ist die obere Flaggenbegrenzung die bei ca 55€ liegt. Erst bei nachhaltigem überschreiten dieser Begrenzung kann man an eine Trendwende denken. Ein Bruch der unteren Begrenzung bei ca 38€ führt zu weiteren Tiefs.