Bereits vor Verhandlungen US-Zugeständnisse

BERLIN (dpa-AFX) - Ein ehemaliger US-Botschafter in Moskau, Michael McFaul, hat das Vorgehen der neuen US-Regierung rund um Friedensgespräche zur Beilegung des Ukraine-Konflikts kritisiert. Das Team von Präsident Donald Trump habe bereits begonnen, öffentlich zu verhandeln, sagte McFaul in einem Interview des "Stern" mit Blick auf Aussagen von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth - und dabei "große Zugeständnisse" an Kremlchef Wladimir Putin gemacht.

Hegseth habe gesagt, dass die Ukraine Territorium aufgeben müsse, nicht der Nato beitreten könne und dass amerikanische Soldaten nicht Teil einer Friedensmission sein würden, so McFaul. "Ich halte es für keine kluge Strategie, Putin einfach alles zu geben, was er will, bevor man überhaupt am Verhandlungstisch zusammenkommt - mit den Ukrainern wohlgemerkt."