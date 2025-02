High Tide eröffnet 77. Canna Cabana-Laden in Ontario

CALGARY, AB, 13. Februar 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft mit der Anschrift 447 Main Street East in Hamilton, ON, am 15. Februar 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitkonsum sowie Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Damit eröffnet High Tide seinen 192. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana in Kanada, den 77. in der Provinz Ontario und den 6. in der Stadt Hamilton.

Hamilton, das am westlichen Rand von Golden Horseshoe in Ontario liegt, entwickelt sich derzeit zu einem zentralen Investment-Hotspot sowohl von Kanada als auch von Nordamerika und verzeichnet seit den letzten zehn Jahren bemerkenswertes Wachstum. Die historisch auf Stahl und Textilien fokussierte Stadt hat sich zu einer der wirtschaftlich vielfältigsten Kommunen in Ontario entwickelt und etabliert sich in Sektoren wie Life Sciences, fortschrittliche Fertigung, Logistik, kreative Industrien und neue Technologien als Vorreiter.

„Wir sind außerordentlich erfreut, Canna Cabana mitten in das Stadtzentrum von Hamilton zu bringen und unsere Reichweite für die Bedienung eines neuen und dynamischen Kundenstamms in diesem dicht besiedelten Gebiet zu erweitern. Dieser erstklassige Standort, der in einem belebten Einkaufszentrum neben nationalen Discountern, Lebensmittelgeschäften und Apotheken angesiedelt ist, passt hervorragend zu unserer Strategie, Canna Cabana in Umgebungen mit hohem Fußgängerverkehr zu positionieren. Wir freuen uns darauf, mit unseren unschlagbaren Preisen und unserem außergewöhnlichen Angebot sowohl neue als auch wiederkehrende Kunden zu begrüßen. Dank unseres starken freien Cashflows können wir derzeit zahlreiche weitere erstklassige Standorte mit unseren erwirtschafteten Mitteln aufbauen und stärken damit unsere führende Position auf dem kanadischen Cannabis-Einzelhandelsmarkt weiter“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

