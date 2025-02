EssilorLuxottica erhöht Umsatz kräftig - Smartbrille läuft - Kurssprung

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr den Umsatz kräftig gesteigert und unerwartet profitabel gewirtschaftet. Auch das Geschäft mit sogenannten Smartbrillen lief gut. Der Konzern profitierte von einer starken Entwicklung in Nordamerika und vom Kauf des Streetwear-Labels Supreme. Nach der Zahlenvorlage am Vorabend nach Börsenschluss in Europa legte der Kurs der Aktien am Donnerstag kräftig zu.

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten insgesamt sehr gut an. Die Aktie gewann gegen Mittag auf einem Rekordhoch fast fünf Prozent auf 289,40 Euro. Sie war damit einer der stärkeren Werte im EuroStoxx 50 , der ebenfalls zulegte. Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica liegt inzwischen bei rund 132,5 Milliarden Euro.