Aktien Europa Deutliche Gewinne - Hoffnung auf Frieden und gute Zahlen stützen Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und überwiegend gute Zahlen großer Unternehmen stützten. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 1,27 Prozent auf 5.474,16 Punkte und setzte damit …