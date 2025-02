Branchenübergreifender Appell der Wirtschaft - für Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit

Berlin (ots) - Vor der Bundestagswahl setzen sich Verbände der Finanz-,

Start-Up- und Kreislaufwirtschaft, der Energieerzeugung und -effizienz, sowie

der Lebensmittel- und Textilproduktion für das Zusammenspiel von

Wettbewerbsfähigkeit und klimaneutraler Produktion ein. Die Verbände, die

namhafte produzierende Unternehmen vertreten, stehen für über zwei Millionen

Arbeitsplätze. Im gemeinsamen Appell fordern sie, dass Deutschland bis 2045

klimaneutral werden muss. Dafür nötig sind Investitionen in Zukunftstechnologien

und Infrastruktur, der Ausbau Erneuerbarer Energien und mehr

Kreislaufwirtschaft.



Unternehmen sehen klima- und umweltbezogene Risiken als die größte Gefahr für

die mittelfristige Entwicklung der Wirtschaft (World Risk Report 2025). Der

Expertenrat für Klimafragen fordert mehr Ambition ein, wenn Deutschland die

Klimaziele erreichen will. CEOs - auch aus der Stahl- oder Chemiebranche -

nehmen öffentlich Stellung zur notwendigen Verbindung von Klimaschutz und

Wirtschaft. Und doch kommt der Klimaschutz im Wahlkampf kaum vor.





Im Vorfeld der Bundestagswahl und mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen hatsich daher ein branchenübergreifendes Bündnis der Wirtschaftzusammengeschlossen. Gemeinsam fordern wir:- Verbindliche Klimaschutzziele: Deutschland muss bis 2045 Klimaneutral werden- Ein Konsens für den Klimaschutz : Konstruktiv das "Wie" gestalten- Mehr Investitionen in Zukunftstechnologien und WettbewerbsfähigkeitHinter dem Verbändeappell stehen der Deutsche Sparkassen- und Giroverband(DSGV); der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE); der Bundesverband derDeutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE); derBundesverband Deutsche Startups (BVDS); die Deutsche UnternehmensinitiativeEnergieeffizienz e.V. (DENEFF); der Bundesverband Sekundärrohstoffe undEntsorgung e.V. (bvse); der Verband Deutscher Metallhändler und Recycler e. V.(VDM) sowie der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW).In Zukunft und Klimaschutz investieren"Klimaschutz bremst die Wirtschaft nicht aus, er erhält uns Lebens- undArbeitsgrundlage. Mit dem BNW stehen wir für 200.000 Arbeitsplätze, die nur aneinem Wirtschaftsstandort Bestand, der in Zukunftstechnologien,Kreislaufwirtschaft und moderne Infrastruktur investiert. Wir fordern daher vonallen demokratischen Parteien, sich zu den Klimazielen und Investitionen in dieModernisierung der Wirtschaft zu bekennen.", erklärt Dr. Katharina Reuter,BNW-Geschäftsführerin.All hands on deckDie Wirtschaft ist dabei, "all hands on deck". Unsere Unternehmen investieren